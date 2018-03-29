Президент ввел главу Нацбанка в состав СНБО

“Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича — Главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву”, — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, по мнению экспертов, новый председатель Нацбанка Яков Смолий существенно не изменит политику регулятора, поскольку политика НБУ зависит от обязательств Украины перед международными партнерами и кредиторами.