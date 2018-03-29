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Президент увів голову Нацбанку до складу РНБО

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Національного банку Якова Смолія. Відповідний указ президента № 90/2018 “Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України” опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича — Голову Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради Валерію Гонтареву”, — йдеться у тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, на думку експертів, новопризначений голова Нацбанку Яків Смолій істотно не змінить політику регулятора, оскільки політика НБУ залежить від зобов’язань України перед міжнародними партнерами і кредиторами.

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