Президент увів голову Нацбанку до складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Національного банку Якова Смолія. Відповідний указ президента № 90/2018 “Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України” опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає УНН.
“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича — Голову Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради Валерію Гонтареву”, — йдеться у тексті указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, на думку експертів, новопризначений голова Нацбанку Яків Смолій істотно не змінить політику регулятора, оскільки політика НБУ залежить від зобов’язань України перед міжнародними партнерами і кредиторами.