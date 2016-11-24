Президент: Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США

"Хочу добавить, что Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США. И вообще, среди политиков в США, как республиканцев так и демократов. Поэтому мы не ожидаем каких-либо значимых изменений в этой поддержке обеих партий", - отметил П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил, что имел часть разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, содержание которой он не хотел бы раскрывать, добавив, что обсуждались вопросы российской агрессии и нелегальной аннексии Крыма.