Президент: Україна має сильну двопартійну підтримку у конгресі США

"Хочу додати, що Україна має сильну двопартійну підтримку у конгресі США. І загалом, серед політиків в США, як республіканців так і демократів. Тож ми не очікуємо будь-яких значущих змін у цій підтримці обох партій", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що мав частину розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, зміст якої він не хотів би розкривати, додавши, що було обговорено питання російської агресії і нелегальної анексії Криму.