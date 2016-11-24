Президент: Україна має сильну двопартійну підтримку у конгресі США
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна має сильну двопартійну підтримку у конгресі США. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Хочу додати, що Україна має сильну двопартійну підтримку у конгресі США. І загалом, серед політиків в США, як республіканців так і демократів. Тож ми не очікуємо будь-яких значущих змін у цій підтримці обох партій", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що мав частину розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, зміст якої він не хотів би розкривати, додавши, що було обговорено питання російської агресії і нелегальної анексії Криму.