Президент назначил двух судей в КСУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62101 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75203 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77986 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106951 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104513 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент назначил двух судей в КСУ

Президент назначил двух судей в КСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил двух судей в Конституционный суд Украины - Сергея Головатого и Василия Лемака. Об этом говорится в президентских указах №№45, 46 от 27 февраля, передает УНН.

"Назначить Головатого Сергея Петровича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе №45.

В другом указе, №46, говорится: "Назначить Лемака Василия Васильевича судьей Конституционного суда Украины".

Справка УНН: Сергей Головатый - основатель Украинского юридического фонда, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Был избран народным депутатом Украины в шести созывах Верховной Рады Украины (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 гг..). С весны 2015 года - член Конституционной комиссии. 2 февраля 2016 года был назначен заместителем члена Венецианской комиссии.

Василий Лемак - член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. С 2012 года по август 2013 года исполнял обязанности первого проректора Ужгородского национального университета. В составе рабочей группы Совета по вопросам судебной реформы Украины был разработчиком проекта закона "О Конституционном суде Украины" (2016). Находился в составе Национального конституционного совета, созданного Президентом Украины. Ученый секретарь Западного регионального центра НАПрН Украины (2017).

Напомним, 21 февраля 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ был избран Станислав Шевчук. Он был назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.

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