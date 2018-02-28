Президент назначил двух судей в КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил двух судей в Конституционный суд Украины - Сергея Головатого и Василия Лемака. Об этом говорится в президентских указах №№45, 46 от 27 февраля, передает УНН.
"Назначить Головатого Сергея Петровича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе №45.
В другом указе, №46, говорится: "Назначить Лемака Василия Васильевича судьей Конституционного суда Украины".
Справка УНН: Сергей Головатый - основатель Украинского юридического фонда, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Был избран народным депутатом Украины в шести созывах Верховной Рады Украины (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 гг..). С весны 2015 года - член Конституционной комиссии. 2 февраля 2016 года был назначен заместителем члена Венецианской комиссии.
Василий Лемак - член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. С 2012 года по август 2013 года исполнял обязанности первого проректора Ужгородского национального университета. В составе рабочей группы Совета по вопросам судебной реформы Украины был разработчиком проекта закона "О Конституционном суде Украины" (2016). Находился в составе Национального конституционного совета, созданного Президентом Украины. Ученый секретарь Западного регионального центра НАПрН Украины (2017).
Напомним, 21 февраля 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ был избран Станислав Шевчук. Он был назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.