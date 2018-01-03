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Президент подписал закон об упрощении ведения бизнеса и привлечения инвестиций

Киев • УНН

 • 9816 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг". Об этом говорится в сообщении на сайте Администрации Президента, передает УНН.

Президент подписал закон об упрощении ведения бизнеса и привлечения инвестиций

“Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний”, — отметили в АП.

Положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрание независимых членов, расширяются ее полномочия.

Как сообщал УНН, П.Порошенко на год мораторий на продажу сельхозземель.

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