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Президент подписал закон по улучшению инвестиционного климата в Украине

Президент подписал закон по улучшению инвестиционного климата в Украине

Киев • УНН

 • 18542 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко во время встречи с главой комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"В связи с принятием этого Закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда-то обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул Глава государства.

П.Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне.

"Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.

Глава государства также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.

"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул Президент.

Он также добавил, что монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в транспарентную, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС.

"Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя бюджета", - сказал он.

По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, в Украине создается кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил Президент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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