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Актуальное
Президент группы Всемирного банка прибудет в Киев 12 ноября

Президент группы Всемирного банка прибудет в Киев 12 ноября

Киев  •  УНН

 • 11196 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким с двухдневным визитом прибудет в Киев в воскресенье, 12 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе мировые банки в Украине.

Отмечается, что целью двухдневного визита является обсуждение повестки дня реформ в Украине и подтверждения поддержки Всемирного банка для ускорения экономического роста и улучшения жизни людей.

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Сообщается, что Джим Йонг Ким встретится с Президентом Петром Порошенко, Премьер-министром Владимиром Гройсманом, другими членами правительства Украины, представителями гражданского общества, лидерами частного сектора, а также с депутатами парламента.

"Они обсудят пути ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией в Украине для улучшения жизни людей, повышение конкурентоспособности страны и создание новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе .

Как сообщал УНН, Всемирный банк ожидает от Украины земельной реформы.

 

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