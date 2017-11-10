Президент группы Всемирного банка прибудет в Киев 12 ноября

Отмечается, что целью двухдневного визита является обсуждение повестки дня реформ в Украине и подтверждения поддержки Всемирного банка для ускорения экономического роста и улучшения жизни людей.

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Сообщается, что Джим Йонг Ким встретится с Президентом Петром Порошенко, Премьер-министром Владимиром Гройсманом, другими членами правительства Украины, представителями гражданского общества, лидерами частного сектора, а также с депутатами парламента.

"Они обсудят пути ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией в Украине для улучшения жизни людей, повышение конкурентоспособности страны и создание новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе .

Как сообщал УНН, Всемирный банк ожидает от Украины земельной реформы.