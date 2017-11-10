Президент групи Світового банку прибуде до Києва 12 листопада

Зазначається, в що метою дводенного візиту є обговорення порядку денного реформ в Україні та підтвердження підтримки Світового банку для прискорення економічного зростання та покращення життя людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Група експертів МВФ вже прибула в Україну

Повідомляється, що Джим Йонг Кім зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, іншими членами уряду України, представниками громадянського суспільства, лідерами приватного сектору, а також із депутатами Парламенту.

"Вони обговорять шляхи прискорення реформ у сфері сільського господарства, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, енергетики, банківського сектору та боротьби з корупцією в Україні задля поліпшення життя людей, підвищення конкурентоспроможності країни та створення нових робочих місць", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, Світовий банк очікує від України земельної реформи.