Президент групи Світового банку прибуде до Києва 12 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім з дводенним візитом прибуде до Києва в неділю, 12 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі Світого банку в Україні.
Зазначається, в що метою дводенного візиту є обговорення порядку денного реформ в Україні та підтвердження підтримки Світового банку для прискорення економічного зростання та покращення життя людей.
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Повідомляється, що Джим Йонг Кім зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, іншими членами уряду України, представниками громадянського суспільства, лідерами приватного сектору, а також із депутатами Парламенту.
"Вони обговорять шляхи прискорення реформ у сфері сільського господарства, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, енергетики, банківського сектору та боротьби з корупцією в Україні задля поліпшення життя людей, підвищення конкурентоспроможності країни та створення нових робочих місць", - наголосили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Світовий банк очікує від України земельної реформи.