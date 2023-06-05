Президент Favbet Foundation поддержал спортивный фестиваль для украинских семей в Загребе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Команда благотворительного фонда Favbet Foundation присоединилась к проведению спортивного фестиваля для украинских семей, устроенного объединением «Crvena Kalyna» в столице Хорватии, передает УНН.
Детали
При личном содействии президента Favbet Foundation Андрея Матюхи, фонд передал подарки самым юным гостям мероприятия – мячи, фрисби, безопасные наборы для игры в дартс, а также другой инвентарь для спорта и развлечений.
Участие в мероприятии приняло более 450 человек. Преимущественно это семьи с детьми, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома и временно находятся в Хорватии.
В течение дня посетители фестиваля могли принять участие в десятках спортивных мастер-классах и соревнованиях под наблюдением профессиональных тренеров – от йоги, пилатеса и бачаты до футбола, настольного тенниса или крикета. Также гостей угощали пиццей, а малышей развлекали аниматоры.
Семейный фестиваль был организован волонтерским объединением «Crvena Kalyna», которое поддерживает украинских переселенцев в Загребе, предоставляет им информационную и гуманитарную помощь, учит хорватскому и устраивает культурные мероприятия для взрослых и детей.
Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный компанией FAVBET в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития молодых украинцев. С началом войны 95% проектов фонда было переориентировано на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспортные средства, современное военное оборудование и другие необходимые на фронте вещи. Сейчас фонд также внедряет долгосрочный проект «Клуб супергероев», который объединяет образовательные и спортивные инициативы для детей ВПЛ и военнослужащих.