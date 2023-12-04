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Премьер Венгрии Орбан снова выступил против переговоров о вступлении в ЕС с Украиной

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 20:56  •  19117 просмотра

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, называя ожидания нереалистичными и предупреждая, что это может положить конец политике расширения ЕС, которая базируется на ценностях. Он призвал Президента Совета ЕС не выносить этот вопрос на декабрьский саммит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующее письмо он написал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Об этом пишет Радио Свобода, в распоряжении которого оказалась копия документа, передает УНН.

Детали

Есть ожидания, что ...  Европейский Совет может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре многолетней финансовой рамки на 2021 - 2027 годы. Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений эти ожидания необоснованны

написал Орбан в письме.

Кроме того, венгерский премьер прибегнул к открытой критике рекомендации Еврокомиссии о вступлении Украины. Орбан считает, что это станет "концом политики ЕС по расширению как объективного инструмента, который базирующегося на ценностях".

Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария ради сохранения единства, что является нашим важнейшим активом

призвал Орбан.

Орбан также призывает не выносить на повестку дня решение относительно макрофинансовой помощи Украине. Венгерский премьер заявляет, что такие решения якобы "необоснованные".

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В Европейском совете пока не комментировали письмо от венгерского премьера.

Контекст

Саммит лидеров ЕС должен состояться 14-15 декабря. На встрече Евросоюз должен решить, стоит ли официально приглашать Украину начать переговоры о членстве в ЕС. членстве.

Также ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине на сумму около 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет помощи на саммите 14-15 декабря.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Прем'єр Угорщини Орбан знову виступив проти переговорів про вступ до ЄС з Україною
Hungarian Prime Minister Orban again opposes EU accession talks with Ukraine
Новости по теме

Премьер Венгрии Орбан снова выступил против переговоров о вступлении в ЕС с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, называя ожидания нереалистичными и предупреждая, что это может положить конец политике расширения ЕС, которая базируется на ценностях. Он призвал Президента Совета ЕС не выносить этот вопрос на декабрьский саммит.

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