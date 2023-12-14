"Прекращение военной помощи Киеву продлит войну": Столтенберг на встрече со словацким премьер-министром Фицо
Киев • УНН
Столтенберг поблагодарил премьер-министра Фицо за подтверждение того, что Словакия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и вносить свой вклад в комплексный пакет помощи НАТО для Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и поблагодарил его за гуманитарную поддержку Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу Альянса, передает УНН.
Детали
Во время встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны Альянса.
Столтенберг высоко оценил преданность Словакии Альянсу, в частности размещение многонациональной боевой группы НАТО, развертывание сил в Латвии и планирование инвестирования 2% ВВП в оборону в этом году.
Генсек одобрил поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что "нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру".
Вместе с тем Столтенберг поблагодарил премьер-министра Фицо за подтверждение того, что Словакия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и вносить свой вклад в комплексный пакет помощи НАТО для Украины.
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Он также приветствовал продолжение сотрудничества в оборонной промышленности между Словакией и Украиной, а также то, что критически важный ремонтный узел в Словакии будет оставаться рабочим.
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Дополнение
Относительно сдерживания и обороны НАТО, Генеральный секретарь сказал, что давно запланированная американская база противоракетной обороны в Польше будет введена в действие в пятницу, 15 декабря 2023 года.
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Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что хотя Украина "абсолютно не готова" к переговорам о членстве в ЕС, Словакия не будет препятствовать решению Европейского Совета о начале переговоров.
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