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"Прекращение военной помощи Киеву продлит войну": Столтенберг на встрече со словацким премьер-министром Фицо

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 16:41  •  15457 просмотра

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Столтенберг поблагодарил премьер-министра Фицо за подтверждение того, что Словакия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и вносить свой вклад в комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и поблагодарил его за гуманитарную поддержку Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу Альянса, передает УНН.

Детали 

Во время встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны Альянса.

Столтенберг высоко оценил преданность Словакии Альянсу, в частности размещение многонациональной боевой группы НАТО, развертывание сил в Латвии и планирование инвестирования 2% ВВП в оборону в этом году. 

Генсек одобрил поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что "нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру". 

Вместе с тем Столтенберг поблагодарил премьер-министра Фицо за подтверждение того, что Словакия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и вносить свой вклад в комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

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Он также приветствовал продолжение сотрудничества в оборонной промышленности между Словакией и Украиной, а также то, что критически важный ремонтный узел в Словакии будет оставаться рабочим.

Прекращение военной помощи Киеву продлит войну, а не положит ей конец. Если путин победит в Украине, есть реальный риск, что его агрессия на этом не закончится

- подчеркнул Йесн Столтенберг.

Дополнение

Относительно сдерживания и обороны НАТО, Генеральный секретарь сказал, что давно запланированная американская база противоракетной обороны в Польше будет введена в действие в пятницу, 15 декабря 2023 года.

Это "важный шаг для трансатлантической безопасности" и он "усилит способность членов Альянса защищаться от угрозы баллистических ракет, особенно с Ближнего Востока

- подчеркнул генсек НАТО.

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что хотя Украина "абсолютно не готова" к переговорам о членстве в ЕС, Словакия не будет препятствовать решению Европейского Совета о начале переговоров.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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