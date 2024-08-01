Компания VMware долгое время занимала ведущую позицию в разработке программного обеспечения для облачной среды. Поглощение ВМваре Broadcom стало выдающимся событием: были объединены две команды специалистов, ориентированных на инжиниринг и инновации. Результатом усилий стало создание идеальной ИТ-инфраструктуры на основе использования частных, мультиоблачных и гибридных сред.

Внедрение визуализации решает важную проблему инфраструктуры - ее расширение. Подсчитано, что на это необходимо выделять до 70% средств. Модернизация физического оборудования - дорогое, но необходимое дело. В то же время можно сэкономить, используя возможности виртуальных машин.

Что дает виртуализация

Благодаря виртуализации осуществляется запуск нескольких операционных систем и приложений на одном сервере или хосте. При этом каждая из виртуальных машин использует столько ресурсов, сколько их нужно.

Благодаря внедрению виртуализации предприятие получает ряд преимуществ. Среди основных из них:

снижение операционных расходов и повышение рентабельности;

чрезвычайные возможности резервного копирования и защиты данных, которые почти исключают риски потери ценной информации;

сокращение времени на выполнение рутинных задач персоналом;

доступность приложений и отсутствие простоев;

непрерывность бизнеса из-за сокращения времени восстановления информации.

VMware Broadcom предлагает несколько важных компонентов виртуализации. Следует разобраться, как они работают.

Система виртуализации VMware Broadcom

Виртуализация делит аппаратные элементы одного компьютера на несколько виртуальных, которые еще называют виртуальными машинами. Каждая из них работает под управлением собственной ОС, каждая из них ведет себя как отдельный компьютер, при этом потребляя лишь часть ресурсов железа.

Внедрение виртуализации позволяет рационально использовать аппаратное обеспечение и минимизировать расходы. Благодаря средствам VMware Broadcom облачные провайдеры могут обслуживать большое количество клиентов.

Виртуальная машина VMware Broadcom - это программное представление физического компьютера. Операционная система, которая применяется, называется гостевой. Каждая из машин имеет файл конфигурации, файл виртуального диска (аналог жесткого диска), файл журнала, в котором отслеживается деятельность виртуальной машины и ее состояние.

Преимущества внедрения виртуализации VMware Broadcom

Система виртуализации VMware Broadcom - идеальное решение для новых компаний, которые быстро растут и развиваются. Следствием поглощения VMware компанией Broadcom в конце 2023 года стало объединение опыта специалистов обеих команд, а также их совместные наработки.

Прежде всего следует рассказать о 2 основных продуктах: VMware vSphere Foundation и VMware Cloud Foundation. Поскольку клиенты и партнеры жаловались на сложность предложений, разработчики максимально упростили их и сделали более удобными.

VMware vSphere Foundation - комфортное решение для малого и среднего бизнеса. Оно сочетает vSphere и интеллектуальное управление, что обеспечивает мощность, доступность, эффективность, прозрачность и легкость восприятия.

VMware vSphere Foundation - флагманское решение корпоративного класса для клиентов, которые хотят быстро, удобно и экономически эффективно запускать приложения для бизнеса. Для большей доступности разработчик снизил стоимость VMware Cloud Foundation вдвое и добавил более широкие уровни поддержки, в том числе расширенную поддержку активации решения и управления жизненным циклом.

Виртуализация - инструмент, благодаря которому уменьшаются административные расходы и одновременно с этим повышается оптимизация расходов, эффективность работы и масштабируемость. Хотя виртуализация - явление не новое, она помогает развивать ИТ-стратегию компаний. Вышеуказанные преимущества - это лишь незначительная часть возможностей. Специалисты компании SoftwareOne помогут предприятиям с внедрением виртуализации от VMware Broadcom.