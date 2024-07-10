В Киеве работника университетского общежития подозревают в совершении развратных действий в отношении 14-летнего парня, сообщила в среду пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"66-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего парня, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "подозреваемый, работая в должности заместителя заведующего общежития одного из столичных университетов, пригласил в свою комнату парня, которому на тот момент было 14 лет, и предложил ему сделать массаж". Событие, как указано, имело место, когда большинство студентов из-за начала войны покинули общежитие, остаться позволили только временно перемещенным лицам.

"Сначала мужчина предложил парню лечь на кровать для массажа, а затем совершил в отношении него развратные действия. Мужчина касался половых органов несовершеннолетнего, осознавая противоправность таких действий", - сообщили в прокуратуре.

"Совершенные развратные действия стали для подростка психотравмирующими, сопровождались негативными переживаниями стыда, беспомощности и сказались на его обычном поведении, эмоциональном состоянии. Поэтому парень рассказал эту ситуацию близким", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что следственные действия с несовершеннолетним в уголовном производстве проведены с привлечением психолога, законного представителя в специально оборудованном помещении на базе Центра "Барнахус".

"Сейчас работнику общежития сообщено о подозрении. С должности в общежитии его уволили почти сразу после указанных событий", - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

К 10 годам за решеткой приговорили мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки