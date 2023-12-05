Правоохранители расследуют законность выезда нардепа Борта за границу
Киев • УНН
Правоохранительные органы расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога.
Правоохранители расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от запрещенной "ОПЗЖ" Виталии Борте.
Генеральным прокурором 27 октября 2023 года внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога народным депутатом Украины IX созыва (ч. 1 ст. 366 УК Украины)
Сообщается, что по данным следствия, народный избранник дважды совершал выезд за границу якобы с целью командировки в страны Европейского Союза в апреле и июле 2023 года.
"Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия по установлению фактов пребывания народного депутата Украины за рубежом в разных странах мира за пределами срока своих командировок", - информирует Генпрокуратура.
Дополнение
"Схемы" (Радио Свобода) сообщал, что Виталий Борт, 51-летний народный депутат, избранный от ныне запрещенной "ОПЗЖ", в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки по согласованию председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя, а оставался за пределами Украины еще на месяц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Дубинский родственника жены за границу вывозил: стали известны детали дела
Правоохранители расследуют законность выезда нардепа Борта за границу
Правоохранительные органы расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога.
Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico
По данным Politico, западное ограничение цены на российскую нефть в значительной степени провалилось.
В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.
ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп
ПАСЕ планирует проголосовать за резолюцию о борьбе с уничтожением культурной идентичности Украины во время войны, сообщила украинский делегат Евгения Кравчук. Резолюция будет проголосована на летней сессии после утверждения проекта доклада в марте 2024 года.
В США планируют, что обновленная администрация Палестинской автономии получит контроль над послевоенной Газой
США разработали план для Палестинской автономии по постконфликтному управлению Газой, который потенциально не совпадает с интересами Израиля. Но американские чиновники считают, что это лучший вариант для региона, находящегося в состоянии войны.
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен
За сутки российские войска 66 раз обстреляли Сумскую область, ранив одного мирного жителя. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец
Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС
Шарль Мишель досрочно вернется из Китая на фоне угроз Виктора Орбана сорвать саммит ЕС, где должны быть посвящены Украине вопросы; Орбан выступает против консенсуса в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины.
Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются
Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.