Правоохранители расследуют законность выезда нардепа Борта за границу

Правоохранители расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от запрещенной "ОПЗЖ" Виталии Борте.

Генеральным прокурором 27 октября 2023 года внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога народным депутатом Украины IX созыва (ч. 1 ст. 366 УК Украины) - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, народный избранник дважды совершал выезд за границу якобы с целью командировки в страны Европейского Союза в апреле и июле 2023 года.

"Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия по установлению фактов пребывания народного депутата Украины за рубежом в разных странах мира за пределами срока своих командировок", - информирует Генпрокуратура.

Дополнение

"Схемы" (Радио Свобода) сообщал, что Виталий Борт, 51-летний народный депутат, избранный от ныне запрещенной "ОПЗЖ", в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки по согласованию председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя, а оставался за пределами Украины еще на месяц.

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