Правительство Шотландии запретит сотрудникам использовать WhatsApp и другие мессенджеры
Киев • УНН
Правительство Шотландии планирует запретить использование WhatsApp и других некорпоративных мессенджеров на рабочих телефонах с весны 2024 года. Решение принято после проведения внешнего аудита и скандала с удаленными сообщениями времен пандемии.
Правительство Шотландии прекратит использование WhatsApp на рабочих телефонах после объявления результатов внешнего аудита. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с весны следующего года с рабочих телефонов чиновников Шотландии будут удалены все "некорпоративные мобильные приложения для обмена сообщениями". Этот запрет будет касаться всех мессенджеров, которые не используются для официальной правительственной связи - не только WhatsApp, но и Signal и Facebook Messenger.
Дополнение
Правительство Шотландии заказало аудит использования мессенджеров в январе 2024 года в рамках оценки "открытости и прозрачности" своей деятельности. Ему предшествовала критика в сторону шотландских чиновников из-за нецензурных сообщений в WhatsApp, которым начали активно пользоваться во время пандемии коронавируса.
При этом, некоторые чиновники признались, что удаляли сообщения, написанные во время пандемии.
Напомним
В Украине СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.