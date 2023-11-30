Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Киев • УНН
Польское правительство не будет пытаться разблокировать границу с Украиной на фоне забастовок в течение следующих недель. Совет ЕС обсудит этот вопрос, включая потенциальный возврат разрешений для украинских компаний.
Польские власти в ближайшие недели не будут предпринимать никаких попыток разблокировать границу с Украиной из-за забастовки перевозчиков. Протестующих удалось уговорить только не блокировать еще два пункта пропуска. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин в эфире телемарафона, пишет УНН.
Ближайшие две недели правительство Польши и, в частности, новый министр, который будет не долго новым министром, они никаких попыток разблокировать четыре границы делать не будут
По его словам, польские чиновники встретились с бастующими - и те пообещали не блокировать еще два пункта пропуска.
Комментируя рассмотрение блокирования пунктов пропуска Советом ЕС в начале декабря, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявил, что на заседании Польша, Венгрия и Словакия будут пытаться вернуть разрешения для украинских компаний на перевозку товаров."
То, что на встрече с участием Польши, Венгрии и Словакии они будут отстаивать позицию, что надо вернуть разрешения - это факт. Я надеюсь, что ЕС примет взвешенное решение, потому что на сегодняшний день разрешительная система действительно отсутствует, и сегодня никоим образом права перевозчиков этих стран украинские перевозчики не нарушают
Напомним
Транспортный Совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.
Дополнение
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян в среду осудила "незалученность" польских властей в поиске решения вопроса блокирование границы с Украиной польскими перевозчиками, считая ситуацию "абсолютно неприемлемой.
Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Польское правительство не будет пытаться разблокировать границу с Украиной на фоне забастовок в течение следующих недель. Совет ЕС обсудит этот вопрос, включая потенциальный возврат разрешений для украинских компаний.
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