Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Польские власти в ближайшие недели не будут предпринимать никаких попыток разблокировать границу с Украиной из-за забастовки перевозчиков. Протестующих удалось уговорить только не блокировать еще два пункта пропуска. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Ближайшие две недели правительство Польши и, в частности, новый министр, который будет не долго новым министром, они никаких попыток разблокировать четыре границы делать не будут - заявил Балин.

По его словам, польские чиновники встретились с бастующими - и те пообещали не блокировать еще два пункта пропуска.

Комментируя рассмотрение блокирования пунктов пропуска Советом ЕС в начале декабря, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявил, что на заседании Польша, Венгрия и Словакия будут пытаться вернуть разрешения для украинских компаний на перевозку товаров."

То, что на встрече с участием Польши, Венгрии и Словакии они будут отстаивать позицию, что надо вернуть разрешения - это факт. Я надеюсь, что ЕС примет взвешенное решение, потому что на сегодняшний день разрешительная система действительно отсутствует, и сегодня никоим образом права перевозчиков этих стран украинские перевозчики не нарушают - добавил он.

Напомним

Транспортный Совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.

Дополнение

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян в среду осудила "незалученность" польских властей в поиске решения вопроса блокирование границы с Украиной польскими перевозчиками, считая ситуацию "абсолютно неприемлемой.