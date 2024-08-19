Правительство подготовило новый законопроект О публичных закупках: в Минэкономики рассказали, что он предусматривает

Кабинет министров подготовил проект закона, который усовершенствует процесс публичных закупок в условиях послевоенного восстановления страны, а также приблизит законодательство Украины к нормам ЕС. В Минэкономики объяснили, о каких изменениях для публичных закупок идет речь и зачем они нужны, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, соответствующий законопроект правительство приняло на заседании 16 августа.

По словам заместителя министра экономики надежды Бегун, сейчас публичные закупки осуществляются с учетом отдельных правительственных постановлений, в частности относительно особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков. В ведомстве хотят перенести некоторые проверенные эффективные инструменты проведения публичных закупок на уровень закона.

Это включает, в частности, механизм исправления ошибок, упрощение механизмов подачи предложений, использование электронного аукциона и предоставление участникам возможности подавать тендерные предложения по цене выше ожидаемой стоимости закупки. Принятие этого закона внедрит новые эффективные инструменты, которые уже работают в ЕС. Это позволит нам повысить эффективность расходов государственных средств, а также лучше планировать и реализовывать процесс закупок - заявили в Минэкономики.

Европейские новации

По примеру ЕС в украинском законодательстве будут появятся новые процедуры закупки, предусмотренные европейскими директивами, регулирующие сферу закупок, процедуры инновационного партнерства, зарезервированные контракты, динамические системы закупок, конкурсы проектов, совместные закупки. Были пересмотрены ряд терминов и определений, для того чтобы они соответствовали европейским директивам.

Для ветеранов

В законопроекте появилась такая процедура закупок как зарезервированные контракты. Она предоставит предприятиям, созданным ветеранами войны и лицами с инвалидностью, возможность участвовать в публичных закупках на особых условиях. Главной целью такой процедуры является социальная и профессиональная интеграция лиц с инвалидностью и ветеранов.

Улучшенные процедуры

Законопроектом предусматривается расширение возможностей для исправления ошибок. Изменения позволяют участникам исправлять ошибки в своих тендерных предложениях в течение 24 часов, что существенно повышает количество успешно завершенных торгов. Согласно данным, в 2022-2023 годах 90,6% участников, исправивших ошибки, были признаны победителями.

Кроме того, как сообщается, документ предусматривает введение совместных закупок, что позволит заказчикам объединять свои потребности для более эффективного осуществления закупок.

Повышение порогов

Нововведения также касаются регулирования закупок в зависимости от стоимости предмета закупки.

Предлагается сделать использование электронных каталогов обязательным для закупок товаров стоимостью от 50 тысяч до 400 тысяч гривен. Это будет способствовать повышению прозрачности и эффективности закупок, что на данном этапе развития страны является необходимым.

Если происходит закупка работ на сумму от 200 тысяч до 1,5 миллиона гривен, заказчик сможет осуществить закупку без использования электронной системы, но с обязательным обнародованием отчета о проведенной закупке в электронной системе. Также заказчик получит возможность провести закупку через электронную систему в порядке, определенном администратором этой системы.

При закупках товаров и услуг на сумму от 400 тысяч гривен до эквивалента 133 тысяч евро, а также работ на сумму от 1,5 миллиона гривен до эквивалента 5 150 тысяч евро, заказчик будет обязан осуществлять закупку через открытые торги, переговорную процедуру или конкурентный диалог. при этом Кабинет Министров Украины может утвердить перечень предметов закупки, которые обязательно должны закупаться через электронный каталог.

Запрет для агрессора

Законопроект запрещает публичные закупки в компаниях, связанных с российской федерацией, республикой беларусь, Исламской Республикой Иран и резидентами этих стран.

Напомним

Кабинет министр принял постановление, которое позволит закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Раньше можно закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства.