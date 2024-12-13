Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на развитие и содержание дорог
Киев • УНН
Правительство перераспределило 1,7 млрд гривен из программы долговых обязательств на развитие и содержание автодорог государственного значения. Утвержден порядок использования средств на 2024 год.
Кабинет министров перераспределил 1,7 млрд гривен, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на 2024 год, направив указанные средства на развитие и содержание автодорог. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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"Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета путем уменьшения объема расходов по программе "Выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" на 1,7 млрд гривен", - говорится в сообщении Мельничука.
Указанную сумму, по его словам, будет направлено на расходы развития по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".
Также Кабмин утвердил порядок использования средств общего фонда государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.
Напомним
Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 267 миллионов евро на ремонт ключевой автомагистрали М-06, соединяющей Киев с западной границей Украины.