Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  18725 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  18580 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  79910 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  95283 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  103761 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  53355 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  130635 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  146432 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
13 декабря  •  114967 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  136242 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137859 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  126918 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  122530 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122375 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123880 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  154060 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  106793 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  57814 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  55419 просмотра
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

  •  46283 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  36060 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
pravitelstvo-naznachilo-zamestitelei-ministra-po-delam-veteranov-i-predsedatelya-goskaznacheistva

Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 09:40  •  6012 просмотра

Read in English

Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Токарчук и Оксану Сивак заместителями министра по делам ветеранов, а Александра Товстенко - заместителем председателя Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития.

Кабинет министров назначил двух заместителей министра по делам ветеранов, а также заместителя председателя Государственной казначейской службы, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Татьяну Токарчук заместителем министра по делам ветеранов Украины и Оксану Сивак заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.

Также правительство назначило Александра Товстенко заместителем председателя Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним

На прошлом заседании правительства было согласовано назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций, а также Днепровской и Корюковской районных госадминистраций.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Уряд призначив заступників міністра у справах ветеранів та голови Держказначейства
Government appoints Deputy Minister for Veterans Affairs and Head of the State Treasury
Новости по теме

Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Токарчук и Оксану Сивак заместителями министра по делам ветеранов, а Александра Товстенко - заместителем председателя Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития.

Политика •   •  6012 просмотра
Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля

Хакеры атаковали официальный сайт Кремля накануне "прямой линии" путина, что повлекло значительные проблемы с доступом, особенно с персональных компьютеров.

Новости Мира •   •  5021 просмотра
Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля

"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается противником начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, настаивая на невыполнении трех из семи предварительных условий.

Политика •   •  4840 просмотра
"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине

россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР

Российские войска усиливают репрессии на оккупированных территориях Украины, отказывают гражданам в предоставлении базовых услуг за отказ от российских паспортов и используют поведенческих аналитиков во время обысков для усиления давления.

Война •   •  5643 просмотра
россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР

Высшие чиновники обороны США и Китая встретились после тайваньского раскола

Американские и китайские военные возобновили переговоры после напряжённости, вызванной тайным визитом американского чиновника на Тайвань, что свидетельствует об оттепели в военных отношениях. Однако недавние столкновения военных сил КНР с филиппинскими кораблями также свидетельствуют о сохранении определенной напряженности в американо-китайских отношениях.

Новости Мира •   •  9045 просмотра
Высшие чиновники обороны США и Китая встретились после тайваньского раскола

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов

Силы обороны Украины на Таврическом направлении отразили 82 атаки противника и нанесли значительные потери оккупантам: уничтожено 637 человек личного состава россиян и 19 единиц военной техники.

Война •   •  10964 просмотра
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов

У главы Евросовета с Макроном и Шольцем перед саммитом ЕС встреча с Орбаном - Politico

Президент Европейского Совета Шарль Мишель встретится с лидерами нескольких стран-членов ЕС, Макроном, Шольцем и Орбаном, чтобы достичь прогресса в вопросах по Украине, переговоры предшествуют саммиту ЕС в Брюсселе.

Политика •   •  11232 просмотра
У главы Евросовета с Макроном и Шольцем перед саммитом ЕС встреча с Орбаном - Politico

В НБУ посоветовали банкам создать резервные каналы каналы связи на фоне кибератаки на "Киевстар"

НБУ рекомендовал банкам создать альтернативные каналы связи после кибератаки на "Киевстар".

Общество •   •  15016 просмотра
В НБУ посоветовали банкам создать резервные каналы каналы связи на фоне кибератаки на "Киевстар"

россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь

Российские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и железнодорожные пути.

Война •   •  17766 просмотра
россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь

Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"

Президент Байден подтвердил Зеленскому непоколебимую поддержку Украины со стороны США и призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Киева.

Политика •   •  18986 просмотра
Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"