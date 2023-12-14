Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства

Кабинет министров назначил двух заместителей министра по делам ветеранов, а также заместителя председателя Государственной казначейской службы, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Татьяну Токарчук заместителем министра по делам ветеранов Украины и Оксану Сивак заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.

Также правительство назначило Александра Товстенко заместителем председателя Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним

На прошлом заседании правительства было согласовано назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций, а также Днепровской и Корюковской районных госадминистраций.