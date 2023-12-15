Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко
Киев • УНН
Правительство Украины намерено модернизировать программу кредитования "5-7-9%", ориентируясь на сектора с высокими перспективами роста, а также стимулировать участие банков в финансировании, несмотря на военные риски.
Правительство планирует модернизировать программу доступного кредитования и сфокусироваться на сферах, где есть потенциал наибольшего роста. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.
Детали
На встрече первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями банковской сферы сферы обсудили поощрение банков к участию в государственных программах и активное кредитование малого и среднего бизнеса. Сейчас в правительстве отмечают низкую банковскую активность из-за военных рисков, поэтому важной задачей называют поощрение банков к более широкой поддержке бизнеса через кредитование, в том числе по государственным программам числе по государственным программам єОселя и "5-7-9%".
Отмечается, что приоритетом для правительства является восстановление жилого фонда, поэтому ожидается, что привлечение инвестиций в развитие строительной отрасли, в частности, в первичный рынок, дадут мультипликативный эффект для экономики Украины. А банковская поддержка государственной программы еОселя позволит увеличить количество выданных ипотечных кредитов. Правительство обещает прислушаться к каждому предложению, строить диалог и разделять риски.
В реалиях войны, мы должны понимать, что наша безопасность и оборона обеспечиваются налогами с бизнеса. Широкий доступ бизнеса к финансированию, активное кредитование банками является нашим с вами вызовом уже сегодня. Программа "5-7-9%" будет модернизирована с фокусом на сферы, где будет максимальный рост
В частности, в приоритете перерабатывающая отрасль, военно-промышленный комплекс, энергоэффективность, гуманитарное разминирование, развитие украинского производства и восстановление экономической активности деоккупированных территорий.
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Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко
Правительство Украины намерено модернизировать программу кредитования "5-7-9%", ориентируясь на сектора с высокими перспективами роста, а также стимулировать участие банков в финансировании, несмотря на военные риски.
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