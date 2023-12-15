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Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:42  •  10648 просмотра

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Правительство Украины намерено модернизировать программу кредитования "5-7-9%", ориентируясь на сектора с высокими перспективами роста, а также стимулировать участие банков в финансировании, несмотря на военные риски.

Правительство планирует модернизировать программу доступного кредитования и сфокусироваться на сферах, где есть потенциал наибольшего роста. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.

Детали

На встрече первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями банковской сферы сферы обсудили поощрение банков к участию  в государственных программах и активное кредитование малого и среднего бизнеса. Сейчас в правительстве отмечают низкую банковскую активность из-за военных рисков, поэтому важной задачей называют поощрение банков к более широкой поддержке бизнеса через кредитование, в том числе по государственным программам числе по государственным программам єОселя и "5-7-9%".

Отмечается, что приоритетом для правительства является восстановление жилого фонда, поэтому ожидается, что привлечение инвестиций в развитие строительной отрасли, в частности, в первичный рынок, дадут мультипликативный эффект для экономики Украины. А банковская поддержка государственной программы еОселя позволит увеличить количество выданных ипотечных кредитов. Правительство обещает прислушаться к каждому предложению, строить диалог и разделять риски.

В реалиях войны, мы должны понимать, что наша безопасность и оборона обеспечиваются налогами с бизнеса. Широкий доступ бизнеса к финансированию, активное кредитование банками является нашим с вами вызовом уже сегодня. Программа "5-7-9%" будет модернизирована с фокусом на сферы, где будет максимальный рост

- подчеркнула Юлия Свириденко.

В частности, в приоритете перерабатывающая отрасль, военно-промышленный комплекс, энергоэффективность, гуманитарное разминирование, развитие украинского производства и восстановление экономической активности деоккупированных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рамках программы кредитования "5-7-9%" в этом году аграриям выдано кредитов на более 27 млрд грн

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Government is preparing to modernize the program of affordable loans "5-7-9%" - Svyrydenko
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