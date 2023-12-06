"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.
Британский экс-премьер в Комитете по расследованию коронавируса выразил сожаление по поводу смертей в стране, вызванных пандемией COVID-19, а также отметил, что его правительство допустило ошибок. Об этом пишет УНН с ссылкой на The Washington Post.
Детали
Давая показания под присягой во время общественного расследования COVID-19 в большой Британии, Джонсон признал, что его правительство " недооценило масштаб и скорость вызова", когда в начале 2020 года из Китая начали поступать сообщения о новый вирус. Экс-премьер отметил, что "мы должны были понять ранее", какие серьезные последствия будет иметь пандемия.
нет сомнений, что были допущены ошибки
Дополнение
Издание напоминает, что на прошлой неделе бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил во время расследование, что он пытался поднять тревогу в правительстве, заявив, что тысячи жизней можно было бы спасти, введя карантин в стране на несколько недель ранее с даты окончания 23 марта 2020 года.
Справка
В Соединенном Королевстве был введен один из самых продолжительных и суровых локдаунов в Европе, а также один из самых высоких на континенте показателей смертности от COVID-19: вирус стал причиной смерти более 232 000 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: британская разведка проанализировала российские модификации "шахедов"
Политика Джонсона
Действия Бориса Джонсона по коронавирусу подвергалась критике. Среди прочего, говорят, что он спросил, можно ли убить вирус, подув в нос феном; также якобы Джонсон сказал государственному служащему, что он скорее увидит, как много людей умрет, чем отдает приказ о повторном локдауне. Также достаточно известным было разоблачение, что политик участвовал в вечеринках вместе с государственными служащими в период строгих ограничений контактов.
В результате беспрецедентного давления со стороны правительства, Борис Джонсон в 2022 году покинул пост премьера Соединенного Королевства, а затем, на фоне скандала с вечеринками во время локдауна, - покинул пост депутата британского парламента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания введет санкции против поставщиков, экспортирующих военное оборудование в Россию
"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid
Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.
Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега
Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.
Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине
Национальная гвардия Украины уничтожила новейший российский зенитно-ракетный комплекс з-350 в Херсонской области.
В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело
Экс депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, ведется расследование убийства.
Военные облигации и депозит: в НБУ дали совет, куда украинцам вложить деньги
Глава Национального банка Украины Василий Фурман рекомендует украинцам инвестировать в военные облигации и банковские депозиты, предлагая доходность в пределах 14-18% годовых, что выше текущего уровня инфляции.
На Харьковщине спасатели под вражеским обстрелом ликвидировали возгорание в частных домах
Спасатели в Харьковской области тушили пожары в домах, вызванные российскими обстрелами, несмотря на продолжающиеся обстрелы. В результате действий врага была повреждена гражданская инфраструктура и ранены жители.
Опрос показал, что более 80% россиян поддерживают Путина и войну в Украине
Согласно опросам, на которые ссылаются профессор политологии Университета Рутгерса мотль. Несмотря на растущую тревогу и депрессию, общественная поддержка вторжения остается высокой.
Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта и потребности Украины, подчеркнув важность дальнейшей двухпартийной поддержки.
На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей
Власти Херсонской области продолжают призывать семьи с детьми эвакуироваться из опасных районов, 651 ребенок уже эвакуирован, но 149 несовершеннолетних все еще остаются в 8 населенных пунктах.
Россия планирует распространять пропагандистскую литературу в мировых библиотеках
российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена, пытаясь оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.