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"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 17:25  •  3096 просмотра

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Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.

Британский экс-премьер в Комитете по расследованию коронавируса выразил сожаление по поводу смертей в стране, вызванных пандемией COVID-19, а также отметил, что его правительство допустило ошибок. Об этом пишет УНН с ссылкой на The Washington Post.

Детали

Давая показания под присягой во время общественного расследования COVID-19 в большой Британии, Джонсон признал, что его правительство " недооценило масштаб и скорость вызова", когда в начале 2020 года из Китая начали поступать сообщения о новый вирус. Экс-премьер отметил, что "мы должны были понять ранее", какие серьезные последствия будет иметь пандемия.

нет сомнений, что были допущены ошибки

- сказал он.

Дополнение

Издание напоминает, что на прошлой неделе бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил во время расследование, что он пытался поднять тревогу в правительстве, заявив, что тысячи жизней можно было бы спасти, введя карантин в стране на несколько недель ранее с даты окончания 23 марта 2020 года.

Справка

В Соединенном Королевстве был введен один из самых продолжительных и суровых локдаунов в Европе, а также один из самых высоких на континенте показателей смертности от COVID-19: вирус стал причиной смерти более 232 000 человек.

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Политика Джонсона

Действия Бориса Джонсона по коронавирусу подвергалась критике. Среди прочего, говорят, что он спросил, можно ли убить вирус, подув в нос феном; также якобы Джонсон сказал государственному служащему, что он скорее увидит, как много людей умрет, чем отдает приказ о повторном локдауне. Также достаточно известным было разоблачение, что политик участвовал в вечеринках вместе с государственными служащими в период строгих ограничений контактов.

В результате беспрецедентного давления со стороны правительства, Борис Джонсон в 2022 году покинул пост премьера Соединенного Королевства, а затем, на фоне скандала с вечеринками во время локдауна, - покинул пост депутата британского парламента.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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