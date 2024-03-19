Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

На одной из ТЭС накануне произошло возгорание оборудования, которое потушили, были временные нарушения в работе, сейчас оборудование заживлено. Дефицита электроэнергии нет. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация

"Вчера на одной из ТЭС возникло возгорание оборудования, были временные нарушения в работе станции. Пожар ликвидирован, оборудование заживлено", - говорится в сообщении.

В аварийный краткосрочный ремонт, как указано, выведены блоки ТЭС и ТЭЦ, при этом после краткосрочного ремонта подключен блок теплоэлектростанции.

"Для покрытия потребностей потребителей задействованы резервы тепло- и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - указали в Минэнерго.

Последствия обстрелов и обесточивания по другим причинам

В Харьковской области из-за многочисленных обстрелов, как сообщается, отключились воздушные линии 110 кВ, обесточились подстанции, питающие бытовых потребителей и железную дорогу (сбоев движения поездов не было). Все потребители оперативно запитаны по резерву.

В результате вражеского обстрела в Сумском районе поврежден газопровод низкого давления, отключено от газоснабжения 26 потребителей многоквартирного дома, добавили в ведомстве.

По техническим причинам отключилась воздушная линия 110 кВ в Черкасской области, в результате обесточилась подстанция, которая питает бытовых и промышленных потребителей. Всех абонентов запитали, отметили в Минэнерго.

В результате технологических нарушений отключалась ВЛ 110 кВ в Донецкой области, обесточивались бытовые потребители.

В Житомирской области отключалось оборудование подстанции, обесточивались бытовые потребители и промышленность. В течение часа оборудование включено в работу, все потребители запитаны.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5243 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 2026 МВт-ч.