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Пожар на заводе железобетонных изделий в Феодосии: появились детали масштабного возгорания

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:41  •  20961 просмотра

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Пожар на бетонном заводе в Феодосии, Крым, охватил пятитонную бочку с мазутом; пожар был ликвидирован за 1,5 часа без пострадавших, причина пожара неизвестна.

Во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму, на территории завода железобетонных изделий загорелась бочка с мазутом.  Причины происшествия пока не установлены.  Об этом сообщаются росСМИ со ссылкой на мчс рф, информирует УНН

Детали

Как отмечается, в Феодосии сегодня утром произошел пожар на территории завода железобетонных изделий. Информация о возгорании поступила в 8:47. 

По данным мчс рф, горела пятитонная бочка с мазутом. 

"Пожар произошел на территории феодосийского завода ЖБИ, на улице Дружбы, 109. Возгорание ликвидировали в течение полутора часов", - сообщили в российском ведомстве.

К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники, задействовано 28 сотрудников МЧС. Пострадавших якобы нет. Причины происшествия пока не установлены. 

Ранее 

УНН сообщает, что в промышленной зоне Феодосии, произошел взрыв с последующим пожаром. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Пожежа на заводі залізобетонних виробів у Феодосії: з'явились деталі масштабного загоряння
Fire at the factory of reinforced concrete products in Feodosia: details of a large-scale fire have emerged
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