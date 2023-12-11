Пожар на заводе железобетонных изделий в Феодосии: появились детали масштабного возгорания

Во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму, на территории завода железобетонных изделий загорелась бочка с мазутом. Причины происшествия пока не установлены. Об этом сообщаются росСМИ со ссылкой на мчс рф, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, в Феодосии сегодня утром произошел пожар на территории завода железобетонных изделий. Информация о возгорании поступила в 8:47.

По данным мчс рф, горела пятитонная бочка с мазутом.

"Пожар произошел на территории феодосийского завода ЖБИ, на улице Дружбы, 109. Возгорание ликвидировали в течение полутора часов", - сообщили в российском ведомстве.

К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники, задействовано 28 сотрудников МЧС. Пострадавших якобы нет. Причины происшествия пока не установлены.

Ранее

УНН сообщает, что в промышленной зоне Феодосии, произошел взрыв с последующим пожаром.