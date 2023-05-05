В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Возможен пуск ракет из района Каспийского моря, сообщают социльные сети, пишет УНН.
Детали
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.
"Предварительно есть информация о пусках крылатых ракет Х-101/55 бомбардировщиками ТУ-95МС из Каспийской зоны в режиме радиомолчания", - говорится в сообщении соцсетей.
Воздушная тревога раздается почти по всей территории Украины.