Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверяет, что в условиях мобилизации в приложении "Дія" никогда не появятся повестки.
Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз заверил, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет. Об этом он сообщил Telegram, пишет УНН.
В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так,
Контекст
Вчера, 23 декабря, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак на своей странице в Facebook написал, что с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты.
Кроме того. Кроме того, он намекнул на раздачу повесток в приложении "Дія": "Можете удалять действие уже".
Напомним.
Министерство обороны обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости появиться в ТЦК через электронное оповещение.
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверяет, что в условиях мобилизации в приложении "Дія" никогда не появятся повестки.
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