Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз заверил, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет. Об этом он сообщил Telegram, пишет УНН.

В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так, написал Федоров.

Контекст

Вчера, 23 декабря, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак на своей странице в Facebook написал, что с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты.

Кроме того. Кроме того, он намекнул на раздачу повесток в приложении "Дія": "Можете удалять действие уже".

Напомним.

Министерство обороны обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости появиться в ТЦК через электронное оповещение.