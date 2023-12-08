Поспособствовала освобождению Киевщины: в СБУ рассказали детали уникальной операции по ликвидации российского штаба на Полесье
Киев • УНН
В марте 2022 года Служба безопасности Украины успешно провела операцию по уничтожению ключевого командного пункта российских войск на Полесье, что способствовало освобождению Киевской области.
Служба безопасности Украины приоткрыла завесу над спецоперацией по уничтожению тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года. Уникальная диверсионная операция с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевщины от оккупантов. Ее детали представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы", передает УНН.
"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе - мы сила. Она способствовала обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", - подчеркнул Председатель СБУ Василий Малюк.
В штабе располагалось руководство российских войск, которые наступали на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива. Этот логистически-управленческий центр и стал целью Службы безопасности.
Чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.
"Это была была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии", - отметил Председатель СБУ.
Благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен. Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44 артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.
Как отметил Василий Малюк, после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевщины: минировали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.
Напомним, в первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором - как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.
Поспособствовала освобождению Киевщины: в СБУ рассказали детали уникальной операции по ликвидации российского штаба на Полесье
В марте 2022 года Служба безопасности Украины успешно провела операцию по уничтожению ключевого командного пункта российских войск на Полесье, что способствовало освобождению Киевской области.
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