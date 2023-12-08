Поспособствовала освобождению Киевщины: в СБУ рассказали детали уникальной операции по ликвидации российского штаба на Полесье

Служба безопасности Украины приоткрыла завесу над спецоперацией по уничтожению тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года. Уникальная диверсионная операция с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевщины от оккупантов. Ее детали представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы", передает УНН.

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе - мы сила. Она способствовала обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", - подчеркнул Председатель СБУ Василий Малюк.

В штабе располагалось руководство российских войск, которые наступали на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива. Этот логистически-управленческий центр и стал целью Службы безопасности.

Чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

"Это была была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии", - отметил Председатель СБУ.

Благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен. Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44 артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.

Как отметил Василий Малюк, после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевщины: минировали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

Напомним, в первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором - как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.