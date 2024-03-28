Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  105984 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  100733 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137992 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140363 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143426 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152282 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127213 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139921 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126595 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  548613 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  499974 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  514399 просмотра

Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Общество •   •  10656 просмотра
Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранных поставщиков, взыскав более 700 миллионов гривен за недопоставленное или некачественное военное оборудование и средства защиты.

Война •   •  11171 просмотра
Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно

В Мюнхене, Германия, начал работу мобильный офис Государственного предприятия "Документ", который позволяет украинцам за рубежом получить паспортные документы.

Общество •   •  10584 просмотра
Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно

Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

Президент Зеленский встретился с делегацией группы Европейского парламента "Обновление Европы", обсудив военную помощь, противодействие российской пропаганде и процесс интеграции Украины в ЕС, отметив необходимость начать переговоры о вступлении во время председательства Бельгии в ЕС.

Война •   •  12149 просмотра
Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer

Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.

Война •   •  12196 просмотра
В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer

Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

По данным украинских силовиков, Telegram сотрудничает с российскими органами власти - Роскомнадзором и ФСБ, блокируя каналы по их запросу и сохраняя данные пользователей в течение неопределенного срока.

политика •   •  12477 просмотра
Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"

россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.

политика •   •  13000 просмотра
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"

В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"

Министерство обороны Украины работает над юридическим определением понятия "кибервойна" и признанием кибератак актами войны с целью противодействия систематическим киберугрозам со стороны России и ее союзников.

Война •   •  13714 просмотра
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"

Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста

Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.

Криминал и ЧП •   •  12447 просмотра
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста

Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак

Правительственные сайты Словении, в том числе сайт президента, подверглись DDoS-атакам, которые позже были остановлены национальным центром реагирования на кибербезопасность SI-CERT, а ответственность за них взяла на себя российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn.

Война •   •  13630 просмотра
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак