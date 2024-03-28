Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Посольство республики Казахстан в Украине рекомендует своим гражданам выехать из Харьковской и Одесской областей. Такие рекомендации дали на фоне роста напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих областях, передает УНН.

"В связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях, посольство республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выезда из Украины в Казахстан можно воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческим авиасообщением.

"В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для выезда через Молдову виза не нужна. В то же время Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и своевременно идти в укрытие", - добавляют в посольстве.

Напомним

Сейчас в Харьковской ОГА рассматривают населенные пункты севера - в Богодуховском и Харьковском районах - для возможного объявления там обязательной эвакуации, возможно, принудительной - именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно под вражескими обстрелами.