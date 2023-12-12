Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против рф, в Австрии есть жалоба - журналист

Послы Европейского Союза до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против россии. Теперь Австрия жалуется, что Украина внесла Raiffeisen Bank в список международных спонсоров войны. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении россии. Теперь Австрия жалуется, что Raiffeisen Bank внесен в (список международных спонсоров войны - ред.) - написал Йозвяк.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Reuters сообщала, что страны Европейского Союза близки к соглашению по предложенному 12-му пакету санкций против рф, ориентированному на запрет на алмазы российского происхождения и новые меры по ограничению поставок российской нефти.