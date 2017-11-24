Послы стран G7 будут следить за новыми судьями Верховного суда Украины

"Послы стран Большой Семерки отмечают, что процесс отбора судей в Верховный Суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в осуществлении судебной реформы в Украине", - сказано в заявлении.

Послы отметили, что судебная реформа является критически важной для продвижения украинского программы реформ и требований украинских граждан. Новые судьи Верховного Суда, по их словам, берут на себя огромную ответственность.

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"Украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при исполнении своих обязанностей и вне их. В связи с этим, мы призываем всех вновь судей выполнять свои обязательства по прозрачности, независимости, добродетели и преданности принципам верховенства права", - подчеркнули послы.

Кроме этого, представители G7 призвали судей тщательно изучить добродетель кандидатов на выборах Председателя Верховного Суда и председателей его четырех палат. Они также отметили, что опыт, полученный во время обновления судебной системы может быть использовано при назначениях, которые остается сделать в Верховном суде, а также в апелляционных судах и судах первой инстанции.

"Результаты отбора в Верховный Суд указывают на необходимость более тщательного анализа процедур для дальнейшего улучшения, а также продолжение сотрудничества с гражданским обществом для поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Действуя таким образом, Украина будет продолжать развитие институтов добродетели, заслуживающих доверие и уважение граждан Украины", - отметили послы.

Как сообщал УНН, 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.