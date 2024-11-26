Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: восемь человек в больнице, один - в тяжелом состоянии

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов рассказал о последствиях вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.

Детали

Он констатировал, что враг продолжает терроризировать мирное население региона.

«К сожалению, вчерашнее утро оказалось трагическим для нашего региона в очередной раз. Враг не оставляет усилий терроризировать мирное население Одессы. Вчера он нанес удар по центру города, по плотной жилой застройке. К сожалению, 12 человек пострадали. К счастью, никто не погиб, но восемь человек продолжают находиться в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии. Медики делают все необходимое для продолжения ее жизни», - рассказал он в эфире марафона „Единые новости“.

В результате атаки рф 25 домов получили повреждения, повреждена 71 квартира, информирует Харлов.

«Выбито 118 окон жилых домов, 73 окна среднего и малого бизнеса, такие как стоматологическая поликлиника, аптека, цветочный магазин, финучреждение», - рассказал он.

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