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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: восемь человек в больнице, один - в тяжелом состоянии

Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: восемь человек в больнице, один - в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 7371 просмотра

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В результате российского удара по центру Одессы пострадали 12 человек, 8 из них в больнице, один человек в тяжелом состоянии. Повреждены 25 домов, 71 квартира и многочисленные объекты малого бизнеса.

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов рассказал о последствиях вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.

Детали

Он констатировал, что враг продолжает терроризировать мирное население региона.

«К сожалению, вчерашнее утро оказалось трагическим для нашего региона в очередной раз. Враг не оставляет усилий терроризировать мирное население Одессы. Вчера он нанес удар по центру города, по плотной жилой застройке. К сожалению, 12 человек пострадали. К счастью, никто не погиб, но восемь человек продолжают находиться в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии. Медики делают все необходимое для продолжения ее жизни», - рассказал он в эфире марафона „Единые новости“.

В результате атаки рф 25 домов получили повреждения, повреждена 71 квартира, информирует Харлов.

«Выбито 118 окон жилых домов, 73 окна среднего и малого бизнеса, такие как стоматологическая поликлиника, аптека, цветочный магазин, финучреждение», - рассказал он.

В Одессе возросло количество пострадавших после атаки рф: показали последствия25 нояб. 2024, 11:48 • 14860 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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