Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

По состоянию на 12 часов пятницы энергетики вернули свет в 342 из 621 обесточенного в результате атаки рф населенного пункта Сумской области. Об этом передает пресс-служба Сумской ОВА, сообщает УНН.

Как сообщается, в результате ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны на Сумщине был отключен от электроснабжения 621 населенный пункт.

Благодаря оперативным действиям энергетических служб уже восстановлено энергоснабжение в 342 населенных пунктах области, в том числе в 47 населенных пунктах Шосткинского района, 36 населенных пунктах Конотопского района, 65 населенных пунктах Сумского района, 66 населенных пунктах Ахтырского района, 128 Роменского - говорится в сообщении ОВА.

Сейчас остаются без электроснабжения 279 населенных пунктов области. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается, добавили в ОВА.

Напомним

В Сумской области в результате ракетной атаки рф на объекты энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в ряде районов.