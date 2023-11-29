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После признания сына Кадырова почетным гражданином Донецка: оккупанты заявили о хакерской атаке

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 18:03  •  13421 просмотра

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Так называемые власти Донецка заявили, что их веб сайт был взломан после того, как на нем было объявлено о присвоении сыну рамзана Кадырова звания почетного гражданина.

После того, как на сайте так называемой администрации днр появилось заявление о признании сына Кадырова почетным гражданином Донецка, оккупанты заявили о хакерской такой на сайт. Об этом сообщили российские СМИ, передает УНН.

Детали 

О взломе сайта заявил так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, сейчас они работают над ликвидацией информационной атаки, которую якобы осуществила Украина.

Дополнения 

Несколько ранее  на сайте так называемой администрации  оккупированного Донецка появился вказ о присвоении звания "почетного гражданина" 16-летнему адаму Кадырову, который подписал глава оккупационной администрации Донецка волков

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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