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Чиновника Одесской таможни поймали на взяточничестве

Чиновника Одесской таможни поймали на взяточничестве

Киев • УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Следователи прокуратуры Одесской области разоблачили заместителя начальника таможенного поста Одесской таможни при получении 800 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в Одесской области и УВБ ГУ ГФС в области разоблачили чиновника при получении взятки.

Установлено, что заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

В ходе следственных действий также установлено, что до этого таможенник уже получил от гражданина 2500 долларов за растаможку пяти контейнеров с продукцией.

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, чиновника Луцкого пограничного отряда поймали на взяточничестве.

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