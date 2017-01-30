Чиновника Одесской таможни поймали на взяточничестве

Следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в Одесской области и УВБ ГУ ГФС в области разоблачили чиновника при получении взятки.

Установлено, что заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

В ходе следственных действий также установлено, что до этого таможенник уже получил от гражданина 2500 долларов за растаможку пяти контейнеров с продукцией.

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, чиновника Луцкого пограничного отряда поймали на взяточничестве.