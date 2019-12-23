Чиновники ГФС погорели на квартирных махинациях

"На днях начали досудебное расследование в отношении заместителя начальника ГУ ГФС одной из областей и еще ряда должностных лиц ведомства. По предварительной версии следствия, чиновник подделал документы и по предварительному сговору с начальником ГУ ГФС области и председателем одного из обслуживающих кооперативов незаконно получил в собственность квартиру площадью 79 квадратных метров", - сообщила Варченко.

По ее словам, при этом, как выяснили следователи, чиновник и его семья уже имеют в собственности 4 квартиры общей площадью 230 квадратных метров. Поэтому, согласно украинскому законодательству, он не имел права находиться на квартирной очереди и претендовать на государственное жилье.

Досудебное расследование начали по факту злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

Напомним, в столице мошенник заработал на продаже двух квартир почти миллион гривен.