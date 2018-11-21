Посадка станции Mars InSight на Марсе запланирована на 26 ноября

Процесс торможения аппарата весом 385 кг в марсианской атмосфере начнется на расстоянии около 125 км от поверхности планеты, сообщил он. Снижение в атмосфере займет около 6,5 минуты. На расстоянии 12 км от поверхности раскроется парашют диаметром 39 футов (11,88 метра). За 15 секунд до касания аппарат выпустит опоры и опустится на поверхность при скорости около 8 км/час.

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Сразу после посадки, сообщил руководитель программы полета Mars InSight Сту Спэт, наступит 16-минутная пауза с тем, чтобы пыль в районе посадки на нагорье Элизий улеглась, а затем начнется процесс раскрытия панелей солнечных батарей, который будет продолжаться 16 минут. “Батареи состоят из 3200 фотоэлементов, — отметил он. — На Земле они обеспечили бы мощность в 1800 ватт, однако в условиях Марса они обеспечат мощность в 600 ватт, а в случае высокого содержания пыли в атмосфере — 300 ватт”.

На вопрос о том, предусмотрены ли меры на случай, если батареи не раскроются, он ответил, что имеющиеся на борту аккумуляторы обеспечат энергопитание лишь на протяжении одного марсианского дня (на 37 минут длиннее земного).

InSight (англ. Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, ранее назывался англ. Geophysical Monitoring Station — GEMS) — миссия НАСА в рамках программы Discovery по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата для изучения внутреннего строения и состава красной планеты, для лучшего понимания истории Земли и Солнечной системы. Запуск миссии успешно осуществлен 5 мая 2018 года, приземление на поверхность Марса ожидается в ноябре 2018 в равнине Элизий, тогда же отделится сейсмометр и тепловой зонд. Также будет проведен радио эксперимент для изучения внутренней структуры Марса.

Спускаемый аппарат изготовлен компанией Lockheed Martin, подразделением Lockheed Martin Space Systems в 2010-х, запуск планировалось осуществить в марте 2016 года. Однако, из-за неисправности одного из инструментов запуск был отложен до 5 мая 2018 года.

Как ранее информировал УНН, концентрация кислорода в очень соленых водах под поверхностью Марса может быть достаточно высокой для того, чтобы там могли существовать аэробные микроорганизмы (живые организмы, для жизнедеятельности которых нужен свободный молекулярный кислород). Климатическая модель Марса также позволила ученым оценить возможный содержание кислорода в соленых растворах в последние 20 млн лет. Авторы статьи пишут, что из этих 20 млн в последние пять миллионов условия для достаточно высоких концентраций кислорода в воде на Марсе были особенно выгодными.