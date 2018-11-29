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Порошенко призвал украинцев не скупать спички и соль

Порошенко призвал украинцев не скупать спички и соль

Киев  •  УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в который раз комментируя введение военного положения призвал украинцев "не бежать в магазины и скупать спички и соль". Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано", - отметил Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX

— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Украинские Национальные Новости

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