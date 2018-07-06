Помпео прибыл в Пхеньян на ядерные переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян на переговоры, посвященные уточнению особенностей процесса денуклеаризации Северной Кореи и улучшению отношений между двумя странами. Об этом сообщает УНН со посиланянм на "Радио Свобода".
"Наши лидеры на саммите в Сингапуре взяли на себя обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи и определили, как могут выглядеть трансформированые отношения между США и КНДР", - заявил Помпео в самолете до прибытия в Северную Корею.
По его словам, после саммита консультации продолжались.
Это третий визит Помпео в Пхеньян с апреля и первый после саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который состоялся 12 июня.
Помпео встречался с Кимом во время обеих своих предыдущих поездок - в мае перед саммитом и в начале апреля, когда он был еще директором ЦРУ.
Помпео будет вести переговоры в КНДР 6 и 7 июля, а затем поедет в Японию.
Как сообщал УНН, представители США и КНДР обсудили выполнение достигнутых в Сингапуре договоренностей.