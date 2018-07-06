Помпео прибыл в Пхеньян на ядерные переговоры

"Наши лидеры на саммите в Сингапуре взяли на себя обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи и определили, как могут выглядеть трансформированые отношения между США и КНДР", - заявил Помпео в самолете до прибытия в Северную Корею.

По его словам, после саммита консультации продолжались.



Это третий визит Помпео в Пхеньян с апреля и первый после саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который состоялся 12 июня.

Помпео встречался с Кимом во время обеих своих предыдущих поездок - в мае перед саммитом и в начале апреля, когда он был еще директором ЦРУ.

Помпео будет вести переговоры в КНДР 6 и 7 июля, а затем поедет в Японию.



Как сообщал УНН, представители США и КНДР обсудили выполнение достигнутых в Сингапуре договоренностей.