Умер экс-командующий ВМС Украины В.Безкоровайный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня на 73 году жизни скончался командующий Военно-Морских Сил Украины, вице-адмирал Владимир Безкоровайный. Об этом сообщили ВМС в Facebook, передает УНН.
"Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с глубоким прискорбием извещает, что 23 января 2017 года ушел из жизни вице-адмирал Безкоровайный Владимир Герасимович, заместитель министра обороны — командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в 1993-1996 годах... Он прошел суровую школу службы на атомных подводных лодках Северного флота, от командира электронавигационной группы до командующего флотилии атомных подводных лодок стратегического назначения, от курсанта до боевого вице-адмирала", — говорится в сообщении ВМС ВС.
Также отметили, что В.Безкоровайный возглавил Военно-Морские Силы Украины в 1993 году, также он командовал боевыми кораблями в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР.
Отмечается, что в условиях жесточайшего противодействия со стороны Российской Федерации, вице-адмирал В.Безкоровайный, не колеблясь, делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей Военно-Морских Сил, развития Украины как морской европейской державы.
"Адмирал В.Безкоровайный был флотоводцем Украины, который обеспечил достойную демонстрацию Военно-Морского Флага ВС Украины на просторах мирового океана, организовал походы кораблей ВМС в порты Франции, Абу-Даби, Италии, Болгарии, Румынии, Турции", — добавили в сообщении.
Напомним, военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о гибели трех военных во время выполнения задач на Востоке Украины.