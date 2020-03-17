Умер Эдуард Лимонов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В возрасте 77 лет умер писатель и политик Эдуард Лимонов. О смерти сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
“Умер Эдуард Лимонов”, — написал депутат.
Эдуард Вениаминович Лимонов — русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии, председатель одноименных партии и коалиции “Другая Россия”.
В своё время выступил в поддержку фильма об аннексии Крыма.