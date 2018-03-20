Умер американский миллиардер Питер Петерсон

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7196 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13356 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59847 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72192 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101679 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108994 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116459 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121816 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
Умер американский миллиардер Питер Петерсон

Умер американский миллиардер Питер Петерсон

Киев  •  УНН

 • 23882 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник на 92-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

“Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дома и с Уолл-стрит”, — приводит агентство заявление его семьи.

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Петерсон родился 5 июня 1926 года в США в семье греческих иммигрантов. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. В начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал должность министра торговли США.

Позже он возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.

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Член Американской академии искусств и наук (2006). Удостоен почетных степеней университетов: Колгейтского, Джорджтаунского, Вашингтона, Северо-Западного, Новой школы (Нью-Йорк), Небрасского, Рочестерского; а также Саутгемптон-колледжа Лонг-айлендской ун-та. Автор нескольких книг.

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Как отмечает газета The Wall Street Journal, Петерсон также более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям — независимую американскую организацию. Журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в 2 млрд долларов.

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