Умер американский миллиардер Питер Петерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник на 92-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.
“Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дома и с Уолл-стрит”, — приводит агентство заявление его семьи.
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Петерсон родился 5 июня 1926 года в США в семье греческих иммигрантов. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. В начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал должность министра торговли США.
Позже он возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.
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Член Американской академии искусств и наук (2006). Удостоен почетных степеней университетов: Колгейтского, Джорджтаунского, Вашингтона, Северо-Западного, Новой школы (Нью-Йорк), Небрасского, Рочестерского; а также Саутгемптон-колледжа Лонг-айлендской ун-та. Автор нескольких книг.
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Как отмечает газета The Wall Street Journal, Петерсон также более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям — независимую американскую организацию. Журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в 2 млрд долларов.