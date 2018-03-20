Помер американський мільярдер Пітер Петерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Американський мільярдер Пітер Петерсон помер у вівторок на 92-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.
“Його інтелект, дотепність і бачення зробили його надихаючим лідером, який зібрав разом людей з Білого дому і з Уолл-стріт”, — наводить агентство заяву його сім’ї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На 77-му році життя помер вчений Стівен Хокінг
Петерсон народився 5 червня 1926 року в США в сім’ї грецьких іммігрантів. У 1960-х він очолив компанію Bell and Howell, великого виробника кінокамер того часу. На початку 1970-х років Петерсон працював в адміністрації американського президента Річарда Ніксона, а з 1972 по 1973 рік обіймав посаду міністра торгівлі США.
Пізніше він очолив банк Lehman Brothers, а в 1985 році став одним із засновників інвестиційної компанії Blackstone Group.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер хакер, який видав інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг
Член Американської академії мистецтв і наук (2006). Удостоєний почесних ступенів університетів: Колгейтского, Джорджтаунського, Вашингтона, Північно-Західного, Нової школи (Нью-Йорк), Небрасского, Рочестерського; а також Саутгемптон-коледжу Лонг-айлендської ун-ту. Автор кількох книг.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер український режисер Олександр Павловський
Як зазначає газета The Wall Street Journal, Петерсон також більше 20 років очолював Раду з міжнародних відносин — незалежну американську організацію. Журнал Forbes оцінює стан Петерсона в 2 млрд доларів.