Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист

Польский водитель на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей на пешеходном переходе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает УНН.

"На пункте пропуска Рава-Русская польский водитель сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей...", - сообщил журналист.

Плинский добавил, что "польские митингующие из партии Рафаля Меклера признались, что за перекрытие границы получают по 400 злотых в день".

Пока официальных комментариев от украинской или польской власти относительно инцидента не было.

Напомним

Польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе 6 ноября. Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" был разблокирован только в декабре.