Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист
Киев • УНН
Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.
Польский водитель на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей на пешеходном переходе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает УНН.
"На пункте пропуска Рава-Русская польский водитель сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей...", - сообщил журналист.
Плинский добавил, что "польские митингующие из партии Рафаля Меклера признались, что за перекрытие границы получают по 400 злотых в день".
Пока официальных комментариев от украинской или польской власти относительно инцидента не было.
Напомним
Польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе 6 ноября. Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" был разблокирован только в декабре.
Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист
Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.
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