Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба

Украина получила первый неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности" на саммите ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Я не могу к сожалению быть откровенным и промолинейным сейчас, потому что ставки чрезвычайно высоки. Сегодня мы получили первый непубличный, неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности". Вот так я вам скажу - сказал Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что официальное заявление от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС - это позитивный сигнал

"Почему это важно? Потому что были сомнения в украинском обществе, экспертной среде относительно искренности намерений Словакии...", - пояснил министр.

Кулеба также отметил, что на саммите ЕС все будет решаться в последнюю минуту.

"До этого было исключительно нагнетание проблемных вопросов, но сегодня есть очень осторожный сигнал из Венгрии и открытый, публичный сигнал из Словакии. Поэтому работа продолжается, но все будет решаться в последнюю минуту, и сейчас никто не может спрогнозировать насколько долго продлится саммит Европейского совета, могут всю ночь сидеть", - отметил Кулеба.

Дополнение

Кулеба заявлял, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, которая не хочет видеть Украину в составе ЕС. Есть только Венгрия, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия вступления Украины.