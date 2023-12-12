Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.
Украина получила первый неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности" на саммите ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Я не могу к сожалению быть откровенным и промолинейным сейчас, потому что ставки чрезвычайно высоки. Сегодня мы получили первый непубличный, неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности". Вот так я вам скажу
Кроме того, Кулеба отметил, что официальное заявление от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС - это позитивный сигнал
"Почему это важно? Потому что были сомнения в украинском обществе, экспертной среде относительно искренности намерений Словакии...", - пояснил министр.
Кулеба также отметил, что на саммите ЕС все будет решаться в последнюю минуту.
"До этого было исключительно нагнетание проблемных вопросов, но сегодня есть очень осторожный сигнал из Венгрии и открытый, публичный сигнал из Словакии. Поэтому работа продолжается, но все будет решаться в последнюю минуту, и сейчас никто не может спрогнозировать насколько долго продлится саммит Европейского совета, могут всю ночь сидеть", - отметил Кулеба.
Дополнение
Кулеба заявлял, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, которая не хочет видеть Украину в составе ЕС. Есть только Венгрия, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия вступления Украины.
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.
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