Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отправится в Берлин в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме во вторник, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Я говорил с президентом Байденом о том, как мы мобилизуем наших коллег в Европе. В пятницу состоится экстренный внеплановый саммит Веймарского треугольника", - заявил Туск в интервью польскому общественному телевидению поздно вечером во вторник.

Туск сказал, что он также проинформирует Макрона и Шольца о встрече с Байденом.

Дополнение

Ранее на этой неделе Туск и президент Польши Анджей Дуда отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с Байденом.