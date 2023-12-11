Польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Киев • УНН
Польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, возобновив стабильное движение грузовиков с 14:00.
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 14:00 там стабильное движение грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, информирует УНН.
Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши
Он напомнил, что более месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска. За этот украинская сторона провела десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях.
"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - указал вице-премьер.
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Польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"
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