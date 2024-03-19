Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

По информации Politico, дальнейшие ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции поддержала Франция, которая присоединилась к Польше в этом вопросе. Макрон и Туск встретились во время саммита Веймарского треугольника в Берлине и заключили соглашение накануне переговоров между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной, передает УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск согласовали общую позицию по импорту украинской продукции в ЕС: Франция присоединилась к лагерю меньшинства во главе с Польшей, которая настаивает на дальнейших ограничениях, пишет Politico. Это произошло накануне важных переговоров, направленных на преодоление разногласий между странами ЕС и Европейским парламентом в вопросах торговли с Украиной.

Двое дипломатов сообщили Politico за закрытыми дверями, что вероятное изменение накануне решающих переговоров, во вторник вечером, будет стоить Украине 1,2 миллиарда евро доходов от торговли, что является огромным сокращением для страны, которая нуждается во всей возможной помощи.

Предложенные ограничения касаются различных зерновых культур и других продуктов, на которые распространяются ограничения на импорт. Ограничения расширят перечень товаров, на которые распространяется ограничение на импорт, на крупы и мед.

Также на год продлевается базовый период для расчета ограничений, которые охватывали период 2021-2023 годов. Продление базового периода до 2021 года, последнего года перед полномасштабным вторжением России, связано с тем, что в том году украинский экспорт продовольствия в ЕС был значительно ниже, пишет издание.

Справочно

Хотя Польша является одним из крупнейших сторонников Украины после начала российского наступления в феврале 2022 года, тем не менее отношения между странами осложнились коммерческими спорами, в частности открытием Брюсселем европейских границ для украинской сельскохозяйственной продукции, которая, по словам польских фермеров, не соответствует стандартам ЕС.

Напомним,

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Показатели пересечения границы на этих направлениях почти нулевые. Всего в очередях на территории Польши находится почти 1000 грузовиков.

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены блока, что станет первым ограничением на продукты питания после полномасштабного вторжения РФ в Украину