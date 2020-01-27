Польша восстановит украинскую могилу на горе Монастырь - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Польша восстановит украинскую могилу на горе Монастырь и возьмет ее под свою защиту. Об этом заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня договорились и в дальнейшем развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнерство. По моему мнению нам удалось уничтожить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого. Сегодня с открытым сердцем наши страны двигаются вперед, движутся в будущее", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина разблокировала мораторий на поисковые работы и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области.
"Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту. Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет. Я уверен, что так будет и дальше", - сказал Зеленский.
Напомним, Министерство иностранных дел Польши пообещало расследовать случай вандализма на могиле воинов Украинской повстанческой армии в Подкарпатском воеводстве, назвав это попыткой рассорить Украину и Польшу.