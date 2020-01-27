Польща відновить українську могилу на горі Монастир – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Польща відновить українську могилу на горі Монастир та візьме її під свій захист. Про це заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні домовилися і надалі розбудовувати та зміцнювати наше стратегічне дружнє партнерство. На мою думку нам вдалося знищити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого. Сьогодні з відкритим серцем наші країни рухаються вперед, рухаються у майбутнє", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи і польські експерти провели перші розкопки у Львівській області.
"Наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир та взяття її під захист. Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що нас об’єднує. Я впевнений, що так буде і далі", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі пообіцяло розслідувати випадок вандалізму на могилі воїнів Української повстанської армії у Підкарпатському воєводстві, назвавши це спробою розсварити Україну та Польщу.