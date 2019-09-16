Полозов посетил следственное управление ФСБ России по делу украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Адвокат Николай Полозов сегодня посетил следственное управление ФСБ России по делам военнопленных украинских моряков. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делам военнопленных украинских моряков. Работа по делам военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал Полозов.
По его словам, сейчас дело находится на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.
"Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков - героев!" - добавил Полозов.
Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.