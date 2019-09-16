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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103160 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119638 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148270 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148659 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Полозов посетил следственное управление ФСБ России по делу украинских моряков

Полозов посетил следственное управление ФСБ России по делу украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 8303 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Адвокат Николай Полозов сегодня посетил следственное управление ФСБ России по делам военнопленных украинских моряков. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делам военнопленных украинских моряков.  Работа по делам военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал Полозов.

По его словам, сейчас дело находится на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

"Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков - героев!" - добавил Полозов.

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

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